«عمال مصر» يدين اعتداءات الاحتلال الوحشية تجاه الفلسطينيين

أدان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، والاعتداءات الوحشية والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، أن عمال مصر ومنظماتها النقابية، يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية، بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، وكذلك حماية المقدسات الدينية.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، من أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابع جبران أنه يجب على المجتمع الدولي أن تكون مواقفه بمستوى الحدث، وعدم الكيل بمكيالين، حيث إن مثل هذه الاعتداءات من شأنها أن تشعل التوتر في المنطقة.

وتقدم رئيس الاتحاد بخالص العزاء لأسر الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يسود السلام الشامل والعادل المنطقة، وينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله فى ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.