الكنيسة تتأهب لإحياء ذكرى القمص بيشوي كامل

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 21 مارس 2023، تذكار رحيل القمص "بيشوي كامل" راعي كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، والذي رحل بيوم 21 مارس 1979.

وولد القديس القمص بيشوي كامل في دمنهور بالبحيرة في 6 ديسمبر سنة 1931، وكان اسمه قبل الكهنوت سامي كامل اسحق أسعد، وحصل على بكالوريوس علوم - قسم جيولوجيا، من جامعة الإسكندرية سنة 1951م وعين مدرسًا بالمدارس الثانوية بالإسكندرية – مدرسًا للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين، ثم حصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952م وكان ترتيبه الأول على طلاب الدبلوم.

وفي سنة 1954م حصل على ليسانس آداب -قسم الفلسفة، والتحق بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية وكان الأول على دفعته أيضًا.

وبدأ خدمته في مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء دراسته الجامعية حوالي سنة 1948م واستمر بالخدمة حتى اختير أمينًا عامًا للخدمة بالإسكندرية سنة 1956م، وفي سنة 1957م عُين معيدًا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية، ثم تمت سيامته كاهناً على مذبح كنيسة مارجرجس بسبورتنج في 2 ديسمبر 1959م.

وفي 4 نوفمبر سنة 1969م نال درجة القمصية ثم سافر إلى أمريكا، وبترتيب إلهي كان أول قداس أقامه في لوس انجيلوس يوم وصوله موافقًا عيد الكاروز مارمرقس 30 بابه الموافق 9 نوفمبر سنة 1969م وكان أول كاهن يخدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرف عن القمص بيشوي كامل أنه كان محباً لحياة الرهبنة، ورغم زواجه ظل بتولاً طوال حياته، وكان أول من فكَّر في إنشاء حضانة لأطفال الأمهات العاملات بالكنيسة، ليتم تعميم فكرته على كنائس كل محافظات مصر، وأسس 6 كنائس بالإسكندرية خلال فترة عمله كاهناً لمدة 20 سنة.

ورحل الكاهن والأب بيشوي كامل في عام 1979م بعد صراع مع مرض السرطان، ولم يتجاوز عمره الـ48 عاماً.