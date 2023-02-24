الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شبورة صباحًا وبارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 11

بنها 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 12

دمياط 20 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 23 10

نخل 20 04

سانت كاترين 18 03

الطور 22 10

طابا 20 13

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 20 13

السلوم 23 08

سيوة 23 06

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 07

أسيوط 23 07

سوهاج 23 08

قنا 26 09

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 08

أبو سمبل 26 10

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 19

المدينة المنورة 29 13

الرياض 30 17

المنامة 24 20

أبو ظبي 31 21

الدوحة 28 20

الكويت 26 14

دمشق 19 06

بيروت 18 12

عمان 16 05

القدس 16 06

غزة 18 10

بغداد 27 12

مسقط 27 21

صنعاء 26 10

الخرطوم 37 19

طرابلس 26 14

تونس 23 11

الجزائر 14 09

الرباط 17 08

نواكشوط 24 12

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 27 12

نيودلهي 30 15

جاكرتا 30 24

بكين 08 04

كوالالمبور 34 22

طوكيو 10 03

أثينا 17 10

روما 18 10

باريس 09 02

مدريد 08 02

برلين 03 01

لندن 09 02

مونتريال 11- 16-

موسكو 02 01

نيويورك 05 04

واشنطن 10 01

أديس أبابا 29 15

الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا الرياح السطحية السواحل الشمالية الشبورة المائية في الصباح الباكر القاهرة الكبرى والوجه البحرى الوجه البحري والسواحل الشمالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

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وائل لطفي

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