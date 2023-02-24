الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37203 أطنان تشمل: 12927 طن يوريا و1931 طن ملح معبأ و1393 طن سماد معبأ و12311 طن كلينكر و136 طن أسمنت و1800 طن كسب صويا و6705 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29750 طنا تشمل: 1055 طن أبلاكاش و310 أطنان خشب زان و6789 طن قمح و11400 طن سكر و2000 طن عدس و4684 طن حديد و3150 طن ذرة و1304 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 362 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 621 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 415 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1904 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 32161 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169267 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5885 شاحنة.

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى  أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو حمد ممثل شركة (LRQA) لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها (ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 و ISO 45001:2018).

حيث قام ممثل شركة (LRQA) على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كل أنشطة الميناء، واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كل الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة، وأثر ذلك فى إرضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم.

ميناء دمياط دمياط ميناء محافظ دمياط محافظة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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