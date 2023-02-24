الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكل حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا لرصد كل حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس المركز والمدينة، إن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت برصد وإزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية بدائرة تلة على مساحة قيراط و٤ أسهم بحضور محمد محمود، رئيس القرية، وفنى التنظيم وجهات الولاية، وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على استرداد حقوق الدولة والشعب وتطبيقًا للقانون.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، إن الوحد المحلية أوقفت حالة بناء مخالف دون ترخيص بـحي غرب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه حفاظًا على الرقعة الزراعية تمكنت الوحدة المحلية بقرية القيس من إزالة حالة تعد فى المهد على أرض زراعية على مساحة ٥ قراريط بحوض البركة بقرية القيس، كما قامت الوحدة المحلية ببنى صامت من إزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بقرية السلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالإزالة الفورية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لحالات التعدى بالبناء المخالف والتعامل معها بكل حسم وفي إطار متابعة مجهودات الوحدات القروية اليوم للتصدي لجميع صور أشكال التعدى بالبناء المخالف اليوم، وتحت إشراف عاكف عبد السلام نائب رئيس المركز تمكنت الوحدة المحلية ببرطباط من رصد حالتين بناء مخالف تعدى بالبناء على أرض زراعية عبارة عن بناء حوائط بالبلوك الحجرى والأسمنت، وتم علي الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك في وجود عبير حلمي رئيسة مجلس قروى برطباط ومسئولين التنظيم بالقريه مشيرا إلي أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

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إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا علي الأراضي الزراعية مراكز بني مزار ومغاغة والمنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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