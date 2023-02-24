الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تحقق حلم أهالى قرية الغريزات مركز المراغة

حياة كريمة
حياة كريمة

سعت «حياة كريمة» إلى الاستقرار وتحقيق أهداف أهالي قرية الغريزات بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بعد أن طال انتظارهم لمشروعات خدمية توفر لهم حياة كريمة، ومع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري، تنفس الأهالى الصعداء عند رؤيتهم تلك المشروعات.

أنجزت حياة كريمة إنشاء مركز طب أسرة بقرية الغريزات، بمركز المراغة، محافظة سوهاج وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، ويقدم المركز خدمات، الإسعافات الأولية، خدمة كبار السن، أمومة وطفولة، متابعة حمل وتنظيم الأسرة، عيادة أسنان، عيادة كشف، معمل، صيدلية، تثقيف صحي، مكتب تطعيمات، مكتب مواليد ووفيات، قاعة اجتماعات، سكن أطباء وتمريض.

وجه عيسى السيد، أحد أهالي قرية الغريزات، الشكر إلى مسئولي حياة كريمة، الذين سعوا إلى عمل مركز طب أسرة بعد أن كان قريتنا محرومة من خدمات الصحة، وأن المشروعات الجاري تنفيذها تتنوع في مجالات المجمعات الخدمية والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق ومواقف.

وأضاف محمد، أحد الأهالي، أن «مشروعات حياة كريمة حققت أحلامنا بعد أن كانت مجرد أحلام، وأصبحت المشروعات على أرض الواقع، ولم تحرمنا من شيء في الخدمات، ولا نملك سوى أن نقول للرئيس شكرا على مبادرة حياة كريمة، والتى وفرت لنا كافة الخدمات داخل القرى الأكثر احتياجًا وفقرًا».

وأكد أن مشروعات وحدات طب الأسرة جعلتهم جميعا في فرحة شديدة، خاصة أنه يوفر لهم الخدمة الطبية فى أسرع وقت ولم يعدوا فى حاجة للتوجه لقرى مجاورة أو المدينة لتلقى الخدمة الصحية، بعد أن كانوا يقطعون مسافات كبيرة ولكن الآن الحلم أصبح حقيقة وجار تشغيل الوحدة الصحية ومركز طب الأسرة التي أنجزته حياة كريمة.

وتستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة واللائقة لمعيشة 58 مليون مستفيد في 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم كفور ونـجوع وعزب.

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حياة كريمه قرية الغريزات مركز المراغة مبادرة حياة كريمة تحقق حلم

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