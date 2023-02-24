أستاذ علاقات دولية: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع دول الخليج منذ سنوات طويلة

قال الدكتور عبدالحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا يمكن أن نعدد الثوابت بين مصر ودول الخليج، لأنها ثوابت راسخة في العلاقات المصرية الخليجية.

وأضاف الطحاوي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر منذ سنوات طويلة وهي تتمتع بعلاقات طيبة مع دول الخليج، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة توثقت هذه العلاقات أكثر.

وتابع، أنه إذا نظرنا إلى العلاقات التاريخية، نجد أن علاقتنا مع دول الخليج تبدأ منذ زيارة الملك عبدالعزيز إلى مصر، والاحتفال الكبير الذي جرى وقتها، وبالتالي وضع أسس للعلاقات المصرية السعودية، وظلت هذه الأسس راسخة تتوارث مع الملوك الذين أتوا من بعده.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن هناك مواقف لمصر مع دول الخليج، حيث إن الدولة المصرية وضعت أسسًا لتعليم أبناء هذه الدول منذ أول بعثة تعليمية أرسلت إلى مصر عام 1927 في عهد الملك عبد العزيز.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى موقف الملك فيصل في حرب أكتوبر مع مصر، وأيضًا موقف الملك عبدالله تجاه ثورة 30 يونيو، وأيضًا موقف الأمير سعودي الفيصل، عندما ذهب إلى أوروبا يقول إنهم مع مصر، ولن يستغنوا عنها، وأن المملكة ومصر كيان واحد.