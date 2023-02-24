ضمن «حياة كريمة».. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي بني مزار

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثة برئاسة مجلس الوزراء، قافلة طبية موسعة لقرية "صفط أبو جرج" بمركز بني مزار بمحافظة المنيا؛ لتقديم خدماتها للمواطنين في 12 تخصصًا طبيًا مختلفًا؛ تحقيقًا لأهداف المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعزيزًا للدعم الطبي وتشخيص الحالات والاحتياجات الطبية للمواطنين بمقار قراهم، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت خدماتها الطبية والتوعوية لعدد من المواطنين، وصل لـ 2146 مواطنًا ومواطنة، وسط إشادة من مسؤولي اللجنة الطبية العليا بمستوى الأطباء وتنوع وتوفر أصناف الأدوية.

- عقد ندوات توعوية على هامش الفعاليات الطبية

وأضاف "فرحات" أن القافلة قامت بإجراء عدة تحاليل طبية لأهالي القرية (الدم، والفيروسات، والبول) بأجهزة التحاليل المختلفة التي رافقت القافلة، كما تم عقد ندوات توعوية على هامش الفعاليات الطبية، حول الإسعافات الأولية لمعظم حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء.

وخلال أعمال القافلة تم اكتشاف إحدى الحالات المصابة بمرض سرطان الثدي، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، واستكمال علاجها بمستشفى المنيا الجامعي.

وقام بالإشراف على القافلة د. أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القوافل التنموية بالجامعة، ود. أمل كمال وكيل كلية الصيدلة والمشرفة على الصيدلية المرافقة للقافلة، ود. يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض، ود. نجلاء أمين بكلية التمريض، وأعضاء الجامعة المنظمين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.