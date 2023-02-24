الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات التركية تعلن مقتل مخطط التفجير الإرهابى فى إسطنبول نوفمبر الماضى

مخطط هجوم اسطنبول
مخطط هجوم اسطنبول

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن مقتل مخطط التفجير الإرهابي الذى وقع فى العاصمة إسطنبول فى نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاستخبارات التركية تمكنت عبر عملية في سوريا من تحييد خليل منجي، مخطط التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال باسطنبول.

وتوصل جهاز الاستخبارات التركي لمعلومات حول وجود منجي، في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وتعقبه، وكان على تواصل مع قياديين في وحدات حماية الشعب، وفقا لوكالة «الأناضول».

وأعلنت الوكالة التركية عن أنه تم تحييد الإرهابي عبر عملية في القامشلي في 22 فبراير الجاري.

وأوضحت مصادر أمنية تركية أن "منجي" قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمّن هروب الأخير إلى خارج تركيا.

السلطات التركية التفجير الارهابي اسطنبول سوريا تركيا

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