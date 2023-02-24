السلطات التركية تعلن مقتل مخطط التفجير الإرهابى فى إسطنبول نوفمبر الماضى

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن مقتل مخطط التفجير الإرهابي الذى وقع فى العاصمة إسطنبول فى نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاستخبارات التركية تمكنت عبر عملية في سوريا من تحييد خليل منجي، مخطط التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال باسطنبول.

وتوصل جهاز الاستخبارات التركي لمعلومات حول وجود منجي، في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وتعقبه، وكان على تواصل مع قياديين في وحدات حماية الشعب، وفقا لوكالة «الأناضول».

وأعلنت الوكالة التركية عن أنه تم تحييد الإرهابي عبر عملية في القامشلي في 22 فبراير الجاري.

وأوضحت مصادر أمنية تركية أن "منجي" قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمّن هروب الأخير إلى خارج تركيا.