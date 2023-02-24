الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يطمئن على الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

زيارة البطلة المصرية
زيارة البطلة المصرية نهلة رمضان

زارت الدكتورة چاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بطلة رفع الأثقال المصرية نهلة رمضان، بأحد المستشفيات، للاطمئنان على حالتها الصحية وتلقيها كل العناية والرعاية الصحية المطلوبة، ونقلا، خلال الزيارة،  تمنيات وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية لها بالشفاء العاجل.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورخالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأثناء الزيارة تواصل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تليفونيًا مع البطلة المصرية وأبلغها اهتمامه الكامل ومتابعته لحالتها الصحية، وتم الاطمئنان أن حالتها الصحية في تحسن ونتمنى لها الشفاء العاجل.

نهلة رمضان من مواليد الإسكندرية 18 أغسطس 1987 وهى بطلة مصر في رفع الأثقال، وحصلت على عدة بطولات وميداليات، أبرزها ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسيدات في فانكوفر بكندا وهى أول ميدالية ذهبية لمصر منذ خمسينيات القرن الماضي.

وكيل وزارة الصحة محافظ الإسكندرية نهلة رمضان بطلة رفع الاثقال المصرية لإطمئنان ان حالتها الصحية طلة مصر في رفع الاثقال

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