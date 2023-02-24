تأهل 8 متسابقين من فئة التقديم التليفزيونى للتصفيات نصف نهائية من «الدوم»

اختارت لجنة تحكيم فئة "التقديم التليفزيوني"، ببرنامج "الدوم"، والمكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد، 8 متسابقين للتأهل للمرحلة نصف نهائيات البرنامج.

وأسماء المتسابقين كما يلي:

أحمد عيد

أحمد عيد

سار مجدي

سارة مجدي

بيشوي دانيال

بيشوي دانيال

روان علي

روان علي

محمد البحراوي

محمد البحراوي

كريم الخولي

كريم الخولي

بهيرة وليد

بهيرة وليد

انجي عهدي

إنجي عهدي

تفاصيل البرنامج

يذكر أن برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح،

النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.