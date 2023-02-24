شريف مختار مصمم بوسترات سوق الكانتو: معبرة عن الحقبة الزمنية.. ولا علاقة لها بأى عمل أجنبى

قال شريف مختار، مصور ومصمم بوسترات مسلسل «سوق الكانتو» بطولة الفنان أمير كرارة وعدد كبير من النجوم، إنه سعيد للغاية برد الفعل حول بوسترات المسلسل التي أطلقت خلال الساعات الماضية وإعجاب الجمهور بها وتداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مختار في تصريحات ل"الدستور": “فوجئت بهذا الانتشار الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أكن أتوقع هذا الانتشار الرهيب، وأحمد الله أعجبني هذا الاهتمام الكبير بالبوسترات وانتشارها وأنها مبهرة للكثير، فأثناء العمل لم نكن نحسب رد الفعل ولكن بعد ظرحها نرى إعجاب الجمهور بها وهو أكثر ما يسعدنا”.

وتابع: “بعض الآراء ترى أنها مأخوذة من مسلسل أجنبي معروف، ولكن لو نظرنا إلى تلك البوسترات لا يوجد بوستر واحد ولا وضعية تصوير ولا أي شيء مأخوذة من تلك البوسترات ولكن فكرة تشابه الحقبة الزمنية في الأزياء هو ما جعل البعض يرى أنها مأخوذة عنها، فمسلسل سوق الكانتو يتحدث عن حقبة زمنية من حوالي 100 عام وهي نفس الفترة الزمنية التي يتحدث عنها المسلسل الأجنبي، ولكن الأحداث مختلفة تماما وحتى الصور التي يتحدث عنها البعض مختلفة تماما”.

واستكمل: “حين كنت أخطط لتنفيذ البوسترات كنت بعيدا كل البعد عن أي عمل ولكن ربما ربط البعض بين عمل آخر وسوق الكانتو بسبب تشابه الأزياء التي ليس لها علاقة بأي تشابه أو اقتباس”.

ووعد الجمهور بأنه مع وقت عرض المسلسل سيعرفون أنها بالفعل ملابس وأزياء تلك الحقة وليس لها علاقة بعمل آخر وأن تنال أعمالي الأخرى إعجاب الجمهور خلال الفترة اقلادمة.

وأوضح «مختار» أنه حرص على قراءة ملخص المسلسل لكي يعيش في الحالة مع المخرج، وتخيل الكادرات، وشكل الدراما والخيوط المهمة في المسلسل.