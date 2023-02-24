الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف مختار مصمم بوسترات سوق الكانتو: معبرة عن الحقبة الزمنية.. ولا علاقة لها بأى عمل أجنبى

شريف مختار
شريف مختار

قال شريف مختار،  مصور ومصمم بوسترات مسلسل «سوق الكانتو» بطولة الفنان أمير كرارة وعدد كبير من النجوم، إنه سعيد للغاية برد الفعل حول بوسترات المسلسل التي أطلقت خلال الساعات الماضية وإعجاب الجمهور بها وتداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف مختار في تصريحات ل"الدستور": “فوجئت بهذا الانتشار الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أكن أتوقع هذا الانتشار الرهيب، وأحمد الله أعجبني هذا الاهتمام الكبير بالبوسترات وانتشارها وأنها مبهرة للكثير، فأثناء العمل لم نكن نحسب رد الفعل ولكن بعد ظرحها نرى إعجاب الجمهور بها وهو أكثر ما يسعدنا”.

وتابع: “بعض الآراء ترى أنها مأخوذة من مسلسل أجنبي معروف، ولكن لو نظرنا إلى تلك البوسترات لا يوجد بوستر واحد ولا وضعية تصوير ولا أي شيء مأخوذة من تلك البوسترات ولكن فكرة تشابه الحقبة الزمنية في الأزياء هو ما جعل البعض يرى أنها مأخوذة عنها، فمسلسل سوق الكانتو يتحدث عن حقبة زمنية من حوالي 100 عام وهي نفس الفترة الزمنية التي يتحدث عنها المسلسل الأجنبي، ولكن الأحداث مختلفة تماما وحتى الصور التي يتحدث عنها البعض مختلفة تماما”.

واستكمل: “حين كنت أخطط لتنفيذ البوسترات كنت بعيدا كل البعد عن أي عمل ولكن ربما ربط البعض بين عمل آخر وسوق الكانتو بسبب تشابه الأزياء التي ليس لها علاقة بأي تشابه أو اقتباس”.

ووعد الجمهور بأنه مع وقت عرض المسلسل سيعرفون أنها بالفعل ملابس وأزياء تلك الحقة وليس لها علاقة بعمل آخر وأن تنال أعمالي الأخرى إعجاب الجمهور خلال الفترة اقلادمة.

وأوضح «مختار» أنه حرص على قراءة ملخص المسلسل لكي يعيش في الحالة مع المخرج، وتخيل الكادرات، وشكل الدراما والخيوط المهمة في المسلسل.

شريف مختار مصور ومصمم بوسترات مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الفنان امير كرارة كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى

مركزه بورسعيد.. زلزال بقوة 4 ريختر يهز شمال مصر

الرئيس السورى لنظيره الفلسطينى: نقدر موقفكم فى كارثة الزلزال المدمر

موعد وأماكن صرف معاشات شهر مارس 2023

أماكن معارض أهلا رمضان فى الجيزة 2023

مانشستر يونايتد يحوّل تأخره إلى فوز مثير على برشلونة ويطيح به خارج الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى