مانشستر يونايتد يحوّل تأخره إلى فوز مثير على برشلونة ويطيح به خارج الدورى الأوروبى

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على برشلونة بهدفين لهدف في إياب الملحق، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 2-2 على ملعب الكامب نو.

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وتمكن فريد من التعادل لصالح اليونايتد في الدقيقة 47 قبل أن يحرز أنتوني الهدف الثاني لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 73 من عمر المباراة.



أحداث الشوط الأول

استحوذ برشلونة على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول للمباراة، فيما اندفع مانشستر يونايتد للضغط على دفاعات برشلونة وقدم أداءً هجوميًا جيدًا.

وانطلق برونو فيرنانديز بهجمة خطيرة لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من بداية المباراة بعد تمريرة من كاسميرو وضعته خلف دفاعات برشلونة وسدد الكرة وتصدى لها الحارس تيرشتيجن.

مانشستر يونايتد فرض نفسه على ضيفه على مستوى الأداء الهجومي واخترق منطقة جزائه بأكثر من فرصة ولكن دون خطورة حقيقية.

وأحبط دفاع برشلونة أكثر من محاولة من لاعبي مانشستر يونايتد للوصول للمرمى.

وتحصل فريق برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد شد برونو فيرنانديز لأليخاندرو بالدي، مدافع برشلونة، داخل منطقة الجزاء، وسددها روبرت ليفاندوفسكي، على يسار الحارس دي خيا الذي ارتمى مع الكرة ولمست يده وسكنت الشباك.

وواصل مانشستر يونايتد محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التعادل.

وأرسل لوك شاو كرة عرضية من الجانب الأيسر للملعب في الدقيقة 21، ناحية برونو فيرنانديز الذي سددها مباشرة ناحية المرمى وجاءت ضعيفة بين يدي تيرشتيجن.

ومرر فرانك كيسي الكرة ناحية أليخاندرو بالدي على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد وأخطأ في تسلمها وأبعدها واتن بيساكا.

وتحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة في منتصف الملعب بالدقيقة 26 نفذها أليخاندرو بالدي طولية داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد ناحية فرانك كيسي، والتحم مع ليساندرو مارتينيز داخل المنطقة واحتسب الحكم خطأ لصالح يونايتد.

واستمر الأداء الهجومي بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية لمحاولة الوصول للمرمى والتسجيل.

وتقدم لاعبو برشلونة للضغط على دفاعات يونايتد خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط لحرمانهم من الخروج بالكرة وتنفيذ هجمات منظمة.

ولعب كاسميرو كرة طولية داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 31، وأبعدها ليفاندوفسكي قبل أن تصل لبرونو فيرنانديز.

ولعب ماركوس راشفورد تمريرة بينية داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 32 ولكنها ذهبت بعيدًا عن فوتر ويجورست وخرجت لركلة مرمى.

وضغط لاعبو مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التعادل، وحاصروا دفاعات برشلونة ولعب جادون سانشو تمريرة ناحية فريد على يمين منطقة جزاء برشلونة، وحاول لعبها عرضية داخل المنطقة ولكن الكرة اعتلت العارضة.

وضغط برشلونة على دفاعات مانشستر يونايتد في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول، لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم.



أحداث الشوط الثاني

في الشوط الثاني، ضغط مانشستر يونايتد بقوة بحثا عن التعادل.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني سجل فريد هدف التعادل بعدما استلم البرازيلي الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر على يسار الحارس مارك تير شتيجن لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 49 أنتوني انطلق بالكرة لداخل منطق الجزاء وشتت المدافع كريستنسن الكرة من أمامه لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 64 أنقذ دي خيا فرصة هدف مؤكد بعدما أرسل دي يونج تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء حولها كوندي برأسية من أمام المرمى وتصدى لها دي خيا ببراعة.

ونجح اليونايتد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعدما سدد أنتوني الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس مارك تير شتيجن لداخل الشباك.

