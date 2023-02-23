الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال السوداني يكشف موقفه من شكوى الأهلي في الكاف

الهلال السوداني
الهلال السوداني

كشف رامي كمال، عضو مجلس إدارة الهلال السوداني موقف ناديه من شكوى الأهلي عقب أحداث مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونفى عضو الهلال السوداني في تصريحات صحفية، التقدم بشكوى ضد الأهلي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مؤكدا أن ما يتردد حول التقدم بشكوى إلى (CAF) غير صحيح على الإطلاق.

وشهدت المباراة قبل نهايتها بدقائق، عددًا من المشاحنات عقب نهاية المباراة، وتحديدا من جانب طبيب نادي الهلال السوداني ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب قيام طبيب الفريق السوداني بالاعتداء على محمد عبدالمنعم أثناء تواجده داخل الملعب للقيام بالفحوصات الطبية على أحد لاعبي الفريق.

الهلال السوداني الاهلى الكاف دورى ابطال افريقيا

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