الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمود سعد لمواهب «كابيتانو مصر»: «أوعى حد فيكم يستعر من أهله»

الكابتن محمود سعد،
الكابتن محمود سعد،

اجتمع الكابتن محمود سعد، المشرف الفني على برنامج «كابيتانو مصر» المُذاع عبر قناة «ON E» باللاعبين، مُحاضرًا عن قيم الانتماء والولاء.

وقال محمود سعد في كلمته: «هذا اللقاء بين أب وأولاده؛ لنستعرض معنى الانتماء والولاء» متمنيًا لجميع المواهب أن يكملوا اللعب في أندية مصر.

وتابع : «دخلت نادي الزمالك وعندي بنطلونين وقميصين، لذلك نادي الزمالك صاحب الفضل عليا ليوم الدين».

واستكمل: «جمعت قطن وجوافة واشتغلت واتعلمت وكملت والحمد لله..أنا من أسرة بسيطة وبيسموني بتاع الغلابة، لأني كنت واحد منهم.. أوعى حد فيكم يستعر من أسرته».

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