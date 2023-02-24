الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، لمواليد الأبراج النارية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: قد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة .

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح.

صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية .

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حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الترابية

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تنفتح أمامك مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع خلاّق له علاقة بالفن والكتابة والمسرح والسياسة .

عاطفيا:ً قد يولد حب جديد اليوم، كن مستعداً فقد تقرر الارتباط بسرعة فائقة.

صحياً: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة .

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء .

عاطفياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه .

صحياً: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقاداً منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك.

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صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

الابراج النارية حظك اليوم لمواليد برج الأسد حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج القوس حظك اليوم الجمعة خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي

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وائل لطفي

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