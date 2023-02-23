الخميس 23 فبراير 2023
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سياسي

وليد جاب الله خلال مناظرة سياسية بالتنسيقية: امتلاك الصناديق لشركات أمر جيد

مناظرة تنسيقية شباب
مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه عند التحدث عن الصناديق الاستثمارية لا بد من استبعاد قطاع كبير جدا من الصناديق، وهى الصناديق الحكومية والصناديق الخدمية لأنها تخدم فئات محددة.

وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يوجد مفهوم ضيق للصناديق الاستثمارية وهذا النوع عرفته مصر منذ عام 1992، ولكن واجهته تحديات كبيرة مثل ارتفاع أرباح البنوك في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك صناديق مثل صندوق تحيا مصر، وكان قائما على التبرعات ثم تحول لامتلاك مشروعات وهذا أمر جيد، كما أن مؤسسة حياة كريمة التى أنشئت للتنمية ثم فكرت في امتلاك شركات مثل إبدأ.

يدير الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

الدكتور وليد جاب الله التشريعات الاقتصادية الصناديق الاستثمارية الصناديق الحكومية التنسيقية

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