حظك اليوم.. مواليد الأبراج الهوائية الجمعة 24 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جداً.

عاطفياً: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.

صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعاً معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته .

صحياً: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة .

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: لا تخشَ اتخاذ خطوات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع المادية. قدرتك على التفاوض والنجاح كبيرة جداً .

عاطفياً: أنت صاحب شعور حساس ومرهف، والشريك يعرف ذلك، ويداري هذه المشاعر كما يجب.

صحياً: أدعُ الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة على شاطئ البحر أو الذهاب في رحلة صيد.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.