الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد صلاح حسني ضيف «كابيتانو مصر» في حلقة اليوم

«كابيتانو مصر
«كابيتانو مصر

حلّ الكابتن أحمد صلاح حسني، ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» لتشجيع اللاعبين الذين سيخوضون مباراة اليوم بين فريقي كابتن حمادة إمام بقيادة كابتن طارق السيد وفريق الكابتن محمد عبد الوهاب، بقيادة كابتن سارة حسانين.
ووجه أحمد صلاح حسني رسالة لمشاركي كابيتانو مصر: «سعيد جدًا بالبرنامج والمواهب الموجودة، ومش عايز حد يخاف ويعمل أقصى حاجة عنده».

أحمد صلاح حسني: دماغ لاعب الكرة أهم من أي شيء

وأضاف: «دماغ لاعب الكرة أهم من أي شيء ثاني، ولازم تقتنع من جوال إنك أحسن لاعب وتحقق ضده بالتمرين والتصرف بطريقة صحيحة في المواقف بالمباريات».
وتابع: «اللاعب الجامد هو اللي يعرف يفيد فريقه ويحرك فريقه، وأتمنى تكونوا مركزين ونتفرج على ماتش حلو».

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