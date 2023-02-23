«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الخوخ

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر

5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

6- استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق

7- عدم خف الازهار خلال فترة التزهير و الخف فقط للثمار وتختلف عمليات الخف علي عمر الشجرة

عدد الطرحات بالنسبة للاشجار الصغيرة خف الثمار بشكل جائر و ترك كمية صغيرة علي الشجرة اما الاشجار الكبيرة يتم تحميل الاشجار علي كل طراح من 2 - 5 ثمرات وخف باقي الثمار من علي الافرع وخف الثمار الزوجي وتتم عمليات الخف في الغالب من 15 / 2 حتي 20/2 بعد استقرار الجو وعقد اكثر من 85% من الزهر وتتوقف عدد الثمار علي طول الطراح احيانا تصل الي 15 و 20 ثمرة علي الطراح.

• ملحوظة هامة يتم رش البوركس بمعدل مرتين قبل العقد وبعد العقد

ثانيا: التسميد

اشجار التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1/2ك ماغنسيوم

الرية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك زنك +1ك منجنيز

الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما ياتى

300جم سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 7ايام

ويتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعًا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25 جم/ 100 لتر ماء + مادة ناشرة - لمبادة اكس بمعدل 250 جم/ 600 لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة

موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

مكافحة حفارات ساق الخوخ وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم.