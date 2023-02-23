الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الخوخ

السيد القصير
السيد القصير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولاً: أهم العمليات 
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر
5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6- استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق
7- عدم خف الازهار خلال فترة التزهير و الخف فقط للثمار وتختلف عمليات الخف علي عمر الشجرة
عدد الطرحات بالنسبة للاشجار الصغيرة خف الثمار بشكل جائر و ترك كمية صغيرة علي الشجرة اما الاشجار الكبيرة يتم تحميل الاشجار علي كل طراح من 2 - 5 ثمرات وخف باقي الثمار من علي الافرع وخف الثمار الزوجي وتتم عمليات الخف في الغالب من 15 / 2 حتي 20/2 بعد استقرار الجو وعقد اكثر من 85% من الزهر وتتوقف عدد الثمار علي طول الطراح احيانا تصل الي 15 و 20 ثمرة علي الطراح.

• ملحوظة هامة يتم رش البوركس بمعدل مرتين قبل العقد وبعد العقد

ثانيا: التسميد
اشجار التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1/2ك ماغنسيوم
الرية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك زنك +1ك منجنيز
الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)
يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما  ياتى
300جم  سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم  منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 7ايام
ويتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد  و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعًا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها لمبادة 5%   1.5  سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25 جم/ 100 لتر ماء + مادة ناشرة - لمبادة اكس بمعدل 250 جم/ 600 لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة
موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
مكافحة حفارات ساق الخوخ وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم.

الزراع تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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