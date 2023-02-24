«الفشل الكلوى» وأمراض القلب تمنع التقديم لحج القرعة لهذا العام

اشترطت وزارة الداخلية على راغبي التقدم لحج القرعة ألا يكون مصاب، وهم: "مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام " - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

وبدأت وزارة الداخلية، اعتبارًا الثلاثاء الموافق 21 فبراير وحتى الإثنين 6 مارس، تلقي طلبات التقدم لـ قرعة الحج 2023، وذلك بمراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن، وكذلك من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

ويتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، لجميع المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمنى المقرر إعلانه من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وحددت وزارة الداخلية 3 طرق يمكن من خلالها التسجيل في قرعة الحج 2023، أبرزها هو الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، إذ يمكن للمواطنين التسجيل في قرعة الحج 2023 من خلاله، بعد اتباع هذه الخطوات:

- الدخول على موقع «البوابة المصرية الموحدة للحج» أو «بوابة وزارة الداخلية».

- الضغط على «تسجيل طلب حج قرعة انترنت».

- قراءة الشروط والتعليمات الموضحة على الموقع جيدًا، ثم الإقرار على الموافقة عليها.

- الضغط على كلمة «التالي».

- إدخال البيانات المطلوبة.

- اختيار ما إذا كان هناك مرافقين أم لا.

- تأكيد الطلب في التسجيل في قرعة الحج 2023.

- تحديد طريقة دفع الرسوم.

- ثم انتظار نتيجة الطلب والإعلان عن الفائزين في قرعة الحج 2023.

كذلك يمكن للراغبين في التسجيل في قرعة الحج 2023، التقديم عبر طريقتين آخرتين وفرتهما الوزارة، وهما إما من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة.

ويُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد"، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ - 2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم "مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام " - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.

كما يُشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

كما يُشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.