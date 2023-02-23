إمام عاشور يشارك فى خسارة ميتيلاند برباعية أمام سبورتنج لشبونة

خسر فريق ميتيلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني أمام ضيفه سبورتنج لشبونة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بأربعة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سبورتنج لشبونة بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند منذ بداية مباراة اليوم، وحل بديلًا في الدقيقة 46.

وفرض سبورتنج لشبونة استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كان الفريق الضيف صاحب الأداء الهجومي الأقوى في ظل أداء هجومي ضعيف لميتيلاند.

وسجل سباستيان كواتيس، هدف التقدم لفريق سبورتنج لشبونة في الدقيقة 21.

وتلقى باولينو، الظهير الأيسر لميتيلاند بطاقتين صفراوتين تبعتهما بطاقة حمراء في دقيقتين ليكمل ميتيلاند المباراة بعشرة لاعبين.

وسدد لاعبو سبورتنج لشبونة 3 كرات على المرمى من 8 محاولات، مقابل تسديدة من محاولتين للاعبي ميتيلاند.

واستحوذ سبورتنج لشبونة على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح ميتيلاند.

وواصل لشبونة استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وأضاف بيدرو جونسالفيس، الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 50.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق سبورتنج لشبونة خلال الدقائق التالية من عمر المباراة، وأضاف بيدرو جونسالفيس، ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 77 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أولسون، لاعب ميتيلاند وسكنت الشباك.

أضاف ستيفان جارتينمان، لاعب ميتيلاند، الهدف الرابع لسبورتنج لشبونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 84 بعدما مرر الكرة ناحية المرمى في غياب الحارس وسكنت الشباك.

واستحوذ سبورتنج لشبونة على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق ميتيلاند.