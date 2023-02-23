تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم “2022-2023”.

ويستعد النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر المارد الأحمر مواجهته مع الهلال السوداني، بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ماكابي ليليبو،مهاجم الهلال السوداني، فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها “الشناوى”، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعد تأجيل أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز

صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 25 فبراير 2023، على ملعب الأهلى والسلام، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتنقل مجموعة قنوات “بي ان سبورتس” جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بشكل حصري عبر قنوات المشفرة، حيث من المقرر إذاعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN SPORTS HD1.

تردد قناة beIN Sports الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تردد القناة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: (H) افقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة ARENA SPORT

تردد: 11512

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة Syria Sport المفتوحة