«لقاء أخوي و فنّي».. الكينج ينشر صور بصحبة سلطان الطرب جورج وسوف

يستعد سلطان الطرب النجم الكبير جورج وسوف، لإحياء حفله الغنائى الأول فى الكويت بعد وفاة ابنه وديع، ويقام الحفل 10 مارس المقبل.

كما يستعد الكينج المصرى محمد منير لإحياء حفلًا غنائيًا، في الإمارات العربية المتحدة، يوم 25 فبراير الجاري.

ونشر الكينج محمد منير صور تجمعه بالسلطان جورج وسوف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وعلق الكينج قائلًا: “في لقاء أخوي و فنّي مع صديق العمر سلطان الطرب ‫جورج وسوف، ربنا يجعلنا سبب في رسم البهجة على قلوب الملايين من العشاق للفن الراقي”.

آخر أعمال جورج وسوف

طرح النجم الكبير جورج وسوف أغنية "نصّ عمري" الذي يرثي فيها ابنه وديع، عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، وتحميل توقيع خالد تاج الدين، ومن ألحان محمّد يحيى"

آخر أعمال محمد منير

ومن جانب آخر، يستعد محمد منير، لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا غزال"، يتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، حيث ظهر الأخير في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس صناعة الأغنية.

وبدا عليه الانفعال وهو يسجل جزء من اللحن بصوته بدون استخدام أي آلة موسيقية، فيما غنى منير خلال المقطع جزءًا من الأغنية التى تقول كلماتها "غزالي يا غزالي يا غزال كان هو حلمي ومازال".