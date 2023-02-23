الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بتحرك دولي سريع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دياب اللوح، السفير
دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة

ثمن دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، ومندوب جامعة الدول العربية، سرعة استجابة الجامعة العربية لتنظيم قمة عاجلة على مستوى المندوبية بخصوص فلسطين، بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة نابلس.

وقال اللوح، خلال كلمته بالقمة العربية العاجلة: "لا يكاد يمر يوم ومع بزوغ كل فجر إلا ويستفيق شعبنا على مجزرة دموية وجريمة بشعة، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنيه المسلحين، ولا يكاد يمر ليل إلا وأبناء شعبنا يلملمون جراحهم بعد أن ودعوا أبناءهم من الشهداء".

وعبر السفير الفلسطيني عن بالغ حزنه حول ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات غاشمة ضد الفلسطينيين في نابلس وجنين والخليل والقدس وفي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ممارسة العنصرية والتطرف ضد الفلسطينيين

وتابع المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية: "أن ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم تُرتكب بحقه بشكل يومي ومتواصل في سياق مخطط معد مسبقاً من قبل حكومة الاحتلال الممعنة في ممارسة أبشع أنواع العنصرية والتطرف وإرهاب الدولة المنظم عبر اعتداءاتها واقتحاماتها وتهويدها للأرض واستيطانها المتواصل".

وأضاف: "وقصف قطاع غزة بالطائرات الحربية المقاتلة، بشكل مخالف للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية"، لافتاً إلى اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة دموية بشعة استهدفت الشيوخ والأطفال والنساء والشباب في مدينة نابلس راح ضحيتها 11 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بالرصاص الحي وذلك في سياق مسلسل الإجرام المتواصل والمستمر من قبل حكومة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأردف: "حيث استهدفت هذه القوات المدججة بأشرس الاسلحة الحديثة بيوت المدنيين العزل بمدينة نابلس وقامت بعمليات التصفية للشهداء عبر عمليات الإعدام بدم بارد ومنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين والجرحى وفرض حصار على المنطقة المستهدفة"

وأكد اللوح على التزام دولة فلسطين ومن خلال قيادتها منذ توقيع الاتفاقيات مع الإحتلال، بكافة الوساطات والمحاولات الإقليمية والدولية لوقف التوتر والتصعيد في المنطقة
لخلق أجواء إيجابية، تمهد لإنطلاق عملية سلام جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "كما تعاوننا مع كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية، ومع الإدارة الأمريكية، لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ووقف ممارساتها الإجرامية والإرهابية واقتحامها للمدن الفلسطينية ولكافة الأماكن المقدسة بما يساهم بنزع فتيل الاشتعال".

وطالب الحضور بالضغط من أجل وضع المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، لإنصافه ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل استقلاله الوطني وعودته إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "نطالب بتوفير حماية دولية عاجلة من بطش القوات الإسرائيلية الغاشمة وعصابات
المستوطنين المسلحين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة".

دياب اللوح الجامعة العربية فلسطين الاعتداءات الإسرائيلية السفير الفلسطيني الفلسطينيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

قبلي وبحري.. شباب حاصلون على فرص عمل: وداعًا للبطالة مع «حياة كريمة»

إدارة الكوارث التركية: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب أنطاكيا

واشنطن تقدم ترشيح الهندي الأمريكي أجاي بانغا لرئاسة البنك الدولي

«صُنع فى مصر» يغزو العالم.. تحركات الحكومة لتحقيق حلم الـ«100 مليار دولار صادرات»

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة على «DMC»

من أجل المستقبل.. نواب: تحديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية يشجع على زيادة الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى