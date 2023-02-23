الفريق أسامة عسكر يعود لأرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية للإمارات

عاد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشارك رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلالها، في مراسم افتتاح فعاليات معرض أيديكس 2023 المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبي الذي يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الدفاع والأمن، والذي تشارك فيه مصر بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تفقد عددًا من الأجنحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض.

والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي مستشار رئيس دولة الإمارات، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



وعلى هامش المعرض تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين وزارة الدفاع المصرية، متمثلة فى هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بما يسهم في تطوير مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

الفريق أسامة عسكر خلال زيارته إلى الإمارات

الفريق أسامة عسكر خلال زيارته إلى الإمارات