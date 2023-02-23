«BBC» تكشف تفاصيل أحدث الاستعدادات لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مخطط جديد لحفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، الحدث الاكبر والأضخم حول العالم، حيث يحمل الحفل العديد من المفاجآت في التنظيم والترشحيات، بعدما وصف بأنه موسم متقلب، مشيرة إلى أن تقديم فريق للأزمات جاء في أحدث الاستعدادات لحفل توزيع الجوائز استعداداً للإضطرابات التي يشهدها الحفل خلال هذا العام.

وتابعت الشبكة أن فرق الإنقاذ ستأتي كرد فعل سريع للتعامل مع أي حوادث تشبه رد الفعل على صفعة الفنان ويل سيمث لكريس روك خلال حفل عام 2022، بعدما أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية، بيل كرامر، عن أن صفعة ويل سميث لكريس روك كانت واحدة من الأزمات المفتعلة في حفل توزيع الجوائز الأكثر أهمية، والتي تم تنفيذ فريق الأزمات على أساسها للاستعداد لأي طوارئ في الحفل.

وأضاف، وفق «بي بي سي»، أنه بسبب العام الماضي، فتحنا عقولنا أمام العديد من الأشياء التي يمكن أن تحدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، ليصبحوا خلال العام أسرع في الرد على أي عوائق يواجهها الحفل، مشيرًا إلى أن الفريق الجديد سيكون قادرًا على التجمع بسرعة كبيرة لإصدار رد في ليلة العرض نفسها، كما أنه تم بالفعل نشر فريق الأزمات بعد ترشيح مفاجأة لأفضل ممثلة للممثلة البريطانية أندريا ريسبورو الشهر الماضي.



لم يكن سريعًا بما يكفى



وقالت رئيسة الأكاديمية، جانيت يانج، إن الرد على مشاجرة سميث مع روك لم يكن سريعًا بما يكفي.

وصفع ويل سميث الممثل الكوميدي بعد أن ألقى مزحة حول "جادا بينكيت سميث" زوجة ويل سميث، والتي حلقت شعر رأسها بسبب مرضها، وبعد عودته إلى مقعده صرخ الممثل مرارًا وتكرارًا: "اترك اسم زوجتي بعيدًا عن فمك»، وعلى الرغم من الحادث بقى في الحفل وحصل سميث لاحقًا على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه في «الملك ريتشارد».

وحسب الشبكة البريطانية، فإنه على الرغم من استقالة سميث لاحقًا من الأكاديمية، فقد استغرق الأمر عدة أيام حتى تتخذ المنظمة قرارًا بشأن عضويته، وتم حظره في النهاية من حفل توزيع جوائز الأوسكار وأحداث الأكاديمية الأخرى لمدة 10 سنوات.

وسيقام حفل توزيع الجوائر الأكبر والأشهر حول العالم في 12 مارس المقبل، وهو موعد منتظر لإزاحة الستار عن جوائزه في الموسم القادم.