الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس القطاع التجاري لأندية طلعت مصطفى: تقنين أوضاع المؤسسات الرياضية الخاصة يعزز مستقبل الرياضة المصرية دولياً

جريدة الدستور

قال يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تتبنى مشروعا تنموياً للإسهام فى النهوض بالقطاع الرياضي في مصر،  من خلال تسخير ما لديها من امكانيات مادية وخبرات فنية في اقامة مشروعات رياضية علي أسس اقتصادية حقيقية ومستدامة، بحيث يتم تحقيق المعادلة الصعبة في إدارة الأنشطة الرياضية وتوفير خدمات متميزة للأعضاء وصيانة المنشآت الرياضية والحفاظ عليها، مع تحقيق مستويات ربحية مناسبة.

جاء ذلك خلال كلمه له بمؤتمر سبورتس إكسبو  بجلسة الاستثمار الرياضى والتى ناقشت سبل تعزيز الاستثمار الرياضي في مصر ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الرياضية .

 

1111
1111
262620
262620
161611
161611
1626116
1626116
266661
266661
index
index
الكي ووردز طلعت مصطفى نادي مدينتي نادي الرحاب مؤتمر سبورتس إكسبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حذرت من تخفيف الملابس.. «الأرصاد»: ارتفاع تدريجى للحرارة والذروة الثلاثاء المقبل

محافظ مطروح يثمن جهود المشاركة المجتمعية لـ«البترول» لدعم احتياجات المحافظة

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان

رئيس القطاع التجاري لأندية طلعت مصطفى: تقنين أوضاع المؤسسات الرياضية الخاصة يعزز مستقبل الرياضة المصرية دولياً

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الـ50 للجمعية المصرية لأمراض القلب

أحمد عيد: «عملة نادرة» أكثر المسلسلات ضخامة فى الإنتاج هذا الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين