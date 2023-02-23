الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرفق الكهرباء يوضح أفضل طريقة للاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك

الديب فريزر
الديب فريزر

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طريقة الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك، وذلك بعد قدوم عدد من التساؤلات من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للجهاز في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أفضل  الطرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك، وهي:

1- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

3- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون، وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

كما أوضح جهاز مرفق الكهرباء الطريقة الأفضل لغلي المياه عبر السخان الكهربائي لترشيد الاستهلاك وذكر:
قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه – يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها هتفرق في استهلاكك كتير.

يذكر أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تدخل بشكل فوري لحل مشكلة أحد المشتركين في نطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بناء على الشكوى الواردة من أحد المشتركين يتضرر فيها من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي بالعقار الخاص به بمركز إيتاي البارود- محافظة البحيرة.

وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-
- المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من مغذي جهد متوسط نكلا العنب خروج موزع إيتاي البارود رقم (3).
- تم عمل الصيانة اللازمة على شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للمنطقة محل الشكوى عن طريق فريق الصيانة بالهندسة.
- تم تركيب منظم جهد على المغذي لتحسين الجهد.
• تم قياس الجهد عند منزل الشاكي ووجد 212 فولت.
كما تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ديب فريزر ترشيد الاستهلاك مرفق الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حذرت من تخفيف الملابس.. «الأرصاد»: ارتفاع تدريجى للحرارة والذروة الثلاثاء المقبل

محافظ مطروح يثمن جهود المشاركة المجتمعية لـ«البترول» لدعم احتياجات المحافظة

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان

رئيس القطاع التجاري لأندية طلعت مصطفى: تقنين أوضاع المؤسسات الرياضية الخاصة يعزز مستقبل الرياضة المصرية دولياً

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الـ50 للجمعية المصرية لأمراض القلب

أحمد عيد: «عملة نادرة» أكثر المسلسلات ضخامة فى الإنتاج هذا الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين