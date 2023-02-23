مرفق الكهرباء يوضح أفضل طريقة للاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طريقة الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك، وذلك بعد قدوم عدد من التساؤلات من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للجهاز في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أفضل الطرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك، وهي:

1- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

3- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون، وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

كما أوضح جهاز مرفق الكهرباء الطريقة الأفضل لغلي المياه عبر السخان الكهربائي لترشيد الاستهلاك وذكر:

قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه – يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها هتفرق في استهلاكك كتير.

يذكر أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تدخل بشكل فوري لحل مشكلة أحد المشتركين في نطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بناء على الشكوى الواردة من أحد المشتركين يتضرر فيها من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي بالعقار الخاص به بمركز إيتاي البارود- محافظة البحيرة.

وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-

- المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من مغذي جهد متوسط نكلا العنب خروج موزع إيتاي البارود رقم (3).

- تم عمل الصيانة اللازمة على شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للمنطقة محل الشكوى عن طريق فريق الصيانة بالهندسة.

- تم تركيب منظم جهد على المغذي لتحسين الجهد.

• تم قياس الجهد عند منزل الشاكي ووجد 212 فولت.

كما تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.