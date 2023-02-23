الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إكسترا نيوز»: عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا ما زالت تواجه عقبات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أذاعت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الاتحاد الأوروبي يواصل اليوم محادثات حول الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا».

وكشف التقرير عن أن المحادثات الأوروبية الجارية في بروكسل، لإقرار حزمة العقوبات العاشرة على روسيا، ما زالت تواجه عقبات مع اعتراض بعض الدول على بنود في قائمة العقوبات الجديدة التي لم تصل إلى توافق بالإجماع بين دول التكتل على أرض العقوبات الجديدة التي يفترض الإعلان عنها الجمعة.

وتابع أنه حسب مصادر دبلوماسية فسوف يواصل ممثلو الاتحاد الأوروبي إجراء مزيد من المحادثات لإقرار الحزمة الجديدة من العقوبات، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن أبرز القطاعات الروسية التي ستطالها العقوبات الأوروبية الجديدة فرض حظر على واردات التكتل من المطاط الروسي، وكذلك منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية، وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة، وكذلك القطاع النووي الروسي.

وأردف التقرير أن الاتحاد الأوروبي وصف سلسلة العقوبات المرتقبة على روسيا بأنها الأقسى على الإطلاق وأنها ستحرم روسيا من منتجات بقيمة 11 مليار يورو. 

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الاتحاد الأوربي 9 حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو، استهدفت بشكل رئيسي صادرات روسية أساسية مثل النفط، في مسعى لقطع تمويل العملية الروسية.

واختتم بأنه بجانب العقوبات الأوروبية المرتقبة تبحث مجموعة دول السبع مواصلة فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث تعاهد وزراء خارجية المجموعة بتكبيد موسكو المزيد من الخسائر الاقتصادية، فيما تعمل الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها على إعداد قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

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