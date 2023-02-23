بتكلفة 900 مليار جنية.. «حياة كريمة» مشروع قومي لتطوير الريف المصري

تسعى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلي تطوير الريف المصري، رصدت مبالغ مالية تتعدى مليارات الجنيهات من أجل أهالينا في القري المستهدفة تخفيفا للعبء عنهم، فقد رصدت المبادرة 900 مليار جنيهاا لتطوير الريف.



مواطنون: “حياة كريمة” غيرت واقعنا

قالت مرڤت محمد إن “حياة كريمة” سعت إلي تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً ومعنويًا.



وأضاف أبو عمر المصري:" حياة كريمة مشروع ضخم سعي إلي تطوير الريف، ربنا يوفقكم يارب، فعلا القري اللي اشتغلت فيها حياة كريمة اتطورت جدًا وبقيت مركز مش قرية، شكرًا الرئيس السيسي".

واوضحت جهاد حمد أن "حياة كريمة"، تعمل على تحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأشد فقراً، الأكثر احتياجاً، تم رفع كفاءة المنازل،بناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى وتوصيل الكهرباء، بهدف توفير سكن آدمى للأسر المحرومة.



جدير بالذكر أن حياة كريمة مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير حياة آدمية للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية.