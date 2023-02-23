الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 900 مليار جنية.. «حياة كريمة» مشروع قومي لتطوير الريف المصري

حياة كريمة
حياة كريمة

 

تسعى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلي تطوير الريف المصري، رصدت مبالغ مالية تتعدى مليارات الجنيهات من أجل أهالينا في القري المستهدفة تخفيفا للعبء عنهم، فقد رصدت المبادرة 900 مليار جنيهاا  لتطوير الريف.


مواطنون: “حياة كريمة” غيرت واقعنا

قالت مرڤت محمد إن “حياة كريمة” سعت إلي تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً ومعنويًا.


وأضاف أبو عمر المصري:" حياة كريمة مشروع ضخم سعي إلي تطوير الريف، ربنا يوفقكم يارب، فعلا القري اللي اشتغلت فيها حياة كريمة اتطورت جدًا وبقيت مركز مش قرية، شكرًا الرئيس السيسي".

واوضحت جهاد حمد أن "حياة كريمة"، تعمل على تحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأشد فقراً، الأكثر احتياجاً، تم رفع كفاءة المنازل،بناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى وتوصيل الكهرباء، بهدف توفير سكن آدمى للأسر المحرومة.


جدير بالذكر أن حياة كريمة مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير حياة آدمية للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية. 

حياة كريمه مشروع قومي تكلفة 900 900 مليار جنية مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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