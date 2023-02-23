محافظ الفيوم يجتمع بالشركات المنفذة لمشروعات المياه والصرف الصحى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المياه والصرف بمركزيّ إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لبحث سبل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها حيز الخدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس ماهر سيد، ممثلًا عن شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، وممثلى الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل شركة دار الهندسة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 63 مشروعًا بمختلف قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة، مشددًَا على أن المحافظة لا تتوانى في تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حتى تدخل حيز التنفيذ بكامل طاقتها في أسرع وقت، بما يعود بالنفع علي المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

ووجّه محافظ الفيوم، بتكثيف الأعمال بالمشروعات التي قاربت على الانتهاء، حتى تدخل حيز الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت، وإعداد بيان شامل بالخامات والتشوينات المتاحة بالمشروعات الجاري تنفيذها، كما وجه المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بسرعة إعداد بيان مدعم بالصور لأوامر الدفع التي أصدرتها الهيئة لمقاولي تنفيذ المشروعات.