أحمد موسى يوضح آخر جهود التحالف لدعم الفئات الأولى بالرعاية

كشف أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، آخر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصل إلى القافلة رقم 20 والتي كانت في محافظة المنيا، وحاليا يتم عمل بمعدل جولة بشكل أسبوعي في جميع محافظات مصر، فيما يشارك أكبر عدد من المتطوعين بتخصصات مختلفة.

وأشار إلى أن التحالف قبل الذهاب إلى المناطق التي تحتاج المساعدات يتم التحضير مسبقا بشكل كبير، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مديريات التضامن، ثم المحافظة، بالإضافة أن هناك لجنة تنسيقية دائمة ما بين التحالف الوطني وما بين وزارة التنمية المحلية ليستطيع التحالف دخول المحافظات وعرض الخدمات، مضيفا أن هناك تعاونا كبيرا للغاية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لاختيار المكان الأنسب لخدمة الأهالي بالشكل الذي يليق بهم.

ونوه أن ما يميز قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو التركيز على فكرة المتطوعين، حيث وصل عددهم 251 ألف متطوع موسمي، وأكثر من 40 ألف متطوع مستدام، وهناك تحضير ضخم قبل شهر رمضان القادم تخدم أهلينا في المحافظات بشكل كبير.

توقيت انطلاق التحالف الوطني

وقد انطلق نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى شهر مارس ٢٠٢٢ بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

الأعضاء المشاركون في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويضم التحالف في عضويته كلا من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين).