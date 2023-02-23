الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين في تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص ببني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 مواطنون بإصابات بسيطة في حادث سير، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بحرى نفق سنور بحوالى 2 كيلو، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

 البداية بتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بحرى نفق سنور بحوالى 2 كيلو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

 ودفع فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، بـ3 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقى العلاج اللازم.

حادث سير أتوبيس ميكروباص سيارات الإسعاف الاسعافات الأولية اللواء أسامة حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»

أهمها مواجهة بيراميدز والزمالك.. مواعيد مباريات الأسبوع الـ20 في الدوري الممتاز

جامعة المنوفية تشارك فى ملتقى قادة المستقبل والجمهورية الجديدة

حجازى: اهتمام بتطوير منظومة التعليم الفنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية

الخياط: 300 مليار دولار استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا

«الصحة» تنظم يومًا علميًا لزراعة الكبد فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟