4 مصابين في تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 4 مواطنون بإصابات بسيطة في حادث سير، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بحرى نفق سنور بحوالى 2 كيلو، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بحرى نفق سنور بحوالى 2 كيلو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، بـ3 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقى العلاج اللازم.