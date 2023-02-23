فتاة بمدينة نصر عن وفاة صديقتها: لاحظت تأخرها ووجدناها جثة داخل البانيو

استمعت نيابة مدينة نصر لفتاة أبلغت عن وفاة صديقتها داخل حمام شقتها.

وقالت الفتاة إنها أثناء جلوسها مع صديقتها استأذنت منها لدخول الحمام ثم لاحظت تأخرها في الداخل.

وأضافت الفتاة أنها ظلت تطرق الباب علي صديقتها ولكنها لم تجب فلجأت إلى الجيران وكسروا الباب ليجدوا صديقتها متوفية داخل البانيو.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغ من فتاة بالعثور على جثة صديقتها متوفية داخل حمام شقتها وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.