الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن القبض على 5 إرهابيين اشتركوا فى قتل وتهجير المواطنين

عنصر إرهابي بقبضة
عنصر إرهابي بقبضة الأمن العراقي

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن القبض على 5 إرهابيين اشتركوا في قتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية أنه بعمليات استباقية مختلفة تمكنت وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة "4/ إرهاب" لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، فيما يسمى ديوان الجند وديوان الحسبة وديوان الزكاة في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن الإرهابيين قاموا بعدة عمليات إرهابية من قتل وتهجير المواطنين وسجنهم وتعذيبهم ومصادرة الدور السكنية وسرقة أثاثها، فيما اشترك أحدهم في نصب السيطرات الوهمية، والآخر في تصفيح وتفخيخ العجلات والآخر في سرقة أسلحة مطار الموصل آنذاك. 

وأشار إلى أنه تم تصديق أقوال الإرهابيين ابتدائيًا وقضائيًا، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

العراق محافظة صلاح الدين الإرهابيين تنظيم داعش الارهابي إرهابيين داعش المعركة

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