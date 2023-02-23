الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ضد الغـلاء».. منافذ متنقلة لضبط أسعار السلع في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، وكيل الوزارة، بسيارات سلع استمرار لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جهته، تابع محمد عوض، مدير عام مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية مشروع المنافذ المتنقلة مبادرة (ضد الغـلاء) التي أقامتها محافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، عن طريق سيارات تجوب كل أنحاء وأحياء المحافظة وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية  من (أرز خاص بالمضارب الموجودة بالمحافظة - زيت - سكر - لحوم - مكرونة.. إلخ). 

وذلك تحت إشراف مفتشي الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تنافسية ومنع الغش التجارى بكل صورة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أسعار مخفضة أحياء المحافظة إقامتها أسعار مخفضة ل التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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