«ضد الغـلاء».. منافذ متنقلة لضبط أسعار السلع في بورسعيد

دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، وكيل الوزارة، بسيارات سلع استمرار لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جهته، تابع محمد عوض، مدير عام مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية مشروع المنافذ المتنقلة مبادرة (ضد الغـلاء) التي أقامتها محافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، عن طريق سيارات تجوب كل أنحاء وأحياء المحافظة وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية من (أرز خاص بالمضارب الموجودة بالمحافظة - زيت - سكر - لحوم - مكرونة.. إلخ).

وذلك تحت إشراف مفتشي الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تنافسية ومنع الغش التجارى بكل صورة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث