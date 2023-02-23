الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2023

أسبوع الموضة في ميلانو
أسبوع الموضة في ميلانو

انطلق اليوم، أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2023، وكما هو متوقع من المدينة الإيطالية كانت الأمور أنيقة بشكل لا يصدق.

في فيندي، واصل المدير الإبداعي Kim Jones إبهارنا بأزياء الدرع، بالإضافة إلى فكرة الملابس الداخلية كملابس خارجية التي أطلقها في عرض الأزياء الراقية الذي قدمه مؤخرًا.

في مجموعة الملابس الجاهزة، تم عرض جونز خيارات متباينة للمرأة العصرية، كانت التصميمات ناعمة من الدانتيل والحرير، أما المصمم أنطونيو ماراس نسج أزياء محبوكة مزينة بالدانتيل والزهور الكثيفة تتسلل عبر الملابس، حتى أنه كانت هناك بذلة من الترتان في إشارة إلى فيفيان ويستوود المصممة التي توفيت العام الماضي.

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جلبت المصممة البريطانية كيت فيلان بعض الأناقة اللطيفة في لندن إلى ميلانو من خلال مجموعتها  كانت تسمى ببساطة 24، مستوحاة من جلسة تصوير أزياء فوج في ديسمبر 1982 التي تمت بواسطة بروس ويبر وجريس كودينجتون تقول: " لقد كنت مهووسة بهذه الصور منذ ذلك الحين ط، وبطريقة ما جعلوني أقع في حب الموضة".

ترجمة ذلك الشغف إلى بنطلونات عالية الخصر ذات ثنيات أمامية وسترات كبيرة الحجم ومعاطف متعرجة، وتضمنت المجموعة أيضًا تنانير دنيم سوداء مطوية وكأنها تحاكي أسلوب الشارع في أوائل الثمانينيات.

قدمت ماري كاترانتزو مجموعة تركز على نمط تصميمي ملتف يشبه الورق الرخامي الموجود في الكتب القديمة، عرضت الأشكال الدوامية باللونين الأزرق المخضر والوردي عبر الفساتين والسراويل المنقسمة من الأمام، والأحذية ذات الجورب وحتى الكاب.

في مكان آخر، نظمت آنا ديلو روسو مديرة الموضة في فوج  نافذة منبثقة في Max & Co لعرض مجموعتها الصغيرة من البدلات والتنانير القصيرة ذات الألوان الفاتحة.

اختتم اليوم الأول، “إيترو” الذي قدم عرضًا يضم عارضات أزياء ملفوفة في بطانيات ملونة ومخططة بدلاً من المعاطف، ارتدت البطانيات مع الفساتين المحبوكة  والفساتين الطويلة المزينة بنقوش، وكان هناك السترات التي تشبه الصندوق المصنوعة من الجلد اللامع والأحذية الطويلة من المطاط غير اللامع، كانت المجموعة مشبعة بإحساس وكأنك تسافر.

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أسبوع الموضة في ميلانو أحداث اليوم الأول فيندي فساتين وتنانير خريف وشتاء ٢٠٢٣

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