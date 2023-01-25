أسبوع الموضة في باريس: ما يتحدث عنه الجميع وكايلي جينر تتصدر

انطلق أسبوع الموضة في باريس منذ أيام ويستمر حتى أواخر الشهر الجاري وستقوم جميع دور الأزياء بعرض أحدث مجموعاتها، حيث يعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث لعشاق الموضة العالمية.

وخلال سطور أوضح موقع metro نوضح أبرز ما جاء في أسبوع الموضة ما يلي :-

تسببت رائدة الأعمال ونجمة الواقع الأمريكية كايلي جينر في ضجة بأسبوع الموضة في باريس عندما ظهرت كضيفة في عرض Schiaparelli مرتدية فستانًا ظهر فيه رأس أسد يشبه الحياة بشكل لا يصدق يبرز من صدرها، صُمم فستان Schiaparelli الذي صممه دانيال روزبيري تحت عنوان "Leo Couture" ، من "الفوم ، والصوف ، وفراء صناعي من الحرير ، ومرسوم يدويًا ليبدو وكأنه نابض بالحياة قدر الإمكان".

لتجنب إثارة الاختلاقات ، أضافت العلامة التجارية إخلاء المسؤولية التالي إلى منشورها على Instagram: "لم تتضرر أي حيوانات في صنع هذا المظهر ردًا على كافة الانتقادات الخاصة باستخدام الحيوانات على الملابس "

مع ذلك، كان بعض محبي الحيوانات غير مستمتعون بهذا العرض، كتب أحد مستخدمي Instagram في تعليق شائع: “المفهوم الكامل لهذا مثير للاشمئزاز، بغض النظر عما إذا كانت رؤوس الحيوانات حقيقية أم نسخ طبق الأصل ، فإنها تشجع على صيد الجوائز ، وهو أمر مثير للاشمئزاز وعنيف وغير تقدمي”.

في المقابل ، قالت رئيسة PETA إنغريد نيوكيرك : أن مجموعة العلامة التجارية لرؤوس الحيوانات ثلاثية الأبعاد كانت "مبتكرة بشكل رائع" و "قد تكون بيانًا ضد صيد الغنائم ، حيث تمزق عائلات الأسد لإرضاء الأنانية البشرية."

إلى جانب مظهر جينر ، تضمنت مجموعة Schiaperelli أيضًا رأس ذئب أسود ، على غرار نعومي كامبل ، وثوب أبيض بدون حمالات ، مع رأس نمر ثلجي واقعي يتدلى من صده.

كما لفت مغنية الراب دوجا كات - الذي أصبح ألبومه "Planet Her" لعام 2022 أحد الألبومات الخمسة الأكثر بثًا عالميًا على Spotify - الأنظار في عرض Schiaperelli.

كانت ترتدي زيًا أحمر كاملًا ، وكانت كل بشرتها المكشوفة مغطاة بالكريستال الأحمر مما أدى إلى قول بعض معجبيها إن مظهرها أثار رهابهم من التريبوفوبيا: أي الخوف من الأنماط غير المنتظمة أو مجموعات من الثقوب الصغيرة أو النتوءات.

استغرق الأمر من بات ماكغراث، فنانة المكياج التي ابتكرت المظهر ، أكثر من خمس ساعات لطلاء وجه مغني الراب وجسمها باللون الأحمر ثم وضع 30 ألف بلورة من كريستال سواروفسكي على جسدها.

توجيه جوزفين بيكر

قدمت Dior مجموعتها مقابل 13 صورة مفجعة للفنانة ميكالين توماس لنساء أمريكيات من أصل أفريقي مثل إرثا كيت ونينا سيمون وجوزفين بيكر.

في الواقع ، استلهمت مجموعة الربيع / الصيف للمديرة الإبداعية ماريا غراتسيا كيوري من حياة جوزفين بيكر ، والتي تضم فساتين بألوان هادئة وأنماط كلاسيكية. لقد انعكسوا في حقبة العشرينات حتى الخمسينيات من القرن الماضي ، والتي حددها بيكر.