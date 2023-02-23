مجلس الزمالك يتعهد بمكافآت خاصة للاعبين حال الفوز أمام الترجى

تعهد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بصرف مكافآت خاصة، حال تحقيق الفوز على فريق الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار إدارة نادي الزمالك، من أجل الرغبة فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، قبل مباراة الإياب في القاهرة، خاصةً مع وضعية الفريق الصعبة.

ويعمل المجلس الأبيض على توفير كل سبل النجاح من أجل عبور تلك المهمة الصعبة، بداية من توفير طائرة خاصة لسفر البعثة بالإضافة إلى التحفيز بالمكافآت، فضلًا عن الإفراج عن مستحقات اللاعبين بالفترة الأخيرة.



فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي



وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.