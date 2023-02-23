الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطيران الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس داخل قطاع غزة

الطيران الإسرائيلى
الطيران الإسرائيلى

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الخميس، غارات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وفقا لما نقلته الشرق.

وتأتي تلك الغارات في أعقاب إطلاق رشقة صواريخ، فجر الخميس، باتجاه المناطق الإسرائيلية في غلاف غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت.

إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة في اتجاه اسرائيل والسادس سقط في منطقة غير مأهولة

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد إطلاق ستّة صواريخ من القطاع، خمسة منها اعترضتها منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.

وأفاد شهود في القطاع الفلسطيني والجيش الإسرائيلي إنّ ما لا يقلّ عن ثمانية صواريخ أطلقت من القطاع باتّجاه اسرائيل وفقا لما نقلته سكاي نيوز.

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من أعمال العنف الأخيرة بالضفة الغربية

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن "قلقة للغاية من أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية"، وأشارت إلى العملية إسرائيلية في نابلس التي أسفرت عن مقتل "ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، بمن فيهم مسلحون ومدنيون". 

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "نحن ندرك المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل، و في الوقت نفسه، نشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الإصابات والخسائر في أرواح المدنيين". 

وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من أن العملية الإسرائيلية قد تؤدي إلى انتكاس الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين". 

وتابع أن الولايات المتحدة "متشجعة" بترتيب أمني وافق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذكر: "نعتقد أن هذا النوع من التنسيق، هذا النوع من الترتيبات، يمكن أن يساعد على تهدئة التوترات". 

 

 

 

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