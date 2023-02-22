«جوتيريش»: 8 ملايين أوكرانى تركوا أراضيهم بأسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن 40% من الأوكرانيين بحاجة للمساعدات الإنسانية خاصة بعد تدمير البنية التحتية الأوكرانية ومصادر الطاقة في فصل الشتاء.

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أن 8 ملايين أوكراني تركوا أراضيهم واستقبلتهم الدول المجاورة في أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مناشدًا تقديم الدعم الكامل لهذه الدول، مشيرًا إلى أنه زار أوكرانيا بعد الحرب الروسية مرتين، وهناك استمع إلى شهادات لانتهاك قانون الأمم المتحدة.

تبادل أسرى الحرب بتيسير من الجهود الإقليمية

وتابع أنه على الرغم من غياب الثقة عملت أطراف النزاع على تبادل أسرى الحرب بتيسير من الجهود الإقليمية، وهذه الجهود يجب أن تعزز على أكثر حد ممكن، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العام المنصرم شهدنا تبعات النزاع المتردي واضحًا وتشكل خطرًا قائمًا.

وأكد أن استخدام الأسلحة النووية أمر غير مقبول وأن الحرب ليست الحل خاصة أن شعب أوكرانيا يعاني الأمرين، موضحًا أنه كلما طال القتال صعب عملنا أكثر وليس هناك أي لحظة لنضيعها.