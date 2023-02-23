الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-2-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلًا على شاشات البنك المركزي المصري ٣٠.٦٦ جنيه، كما سجلت العملات الأجنبية والعربية ارتفاع طفيف.

 

وواصل الدولار ارتفاعه رغم اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس وأسعار العملات الأجنبية والعربية .


سعر الدولار اليوم الخميس23-2-2023

• سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.56 جنيه للشراء، و30.66 للبيع.

• سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

• سجل الدولار في بنك مصر 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 جنيه للبيع .

• سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

• سعر الدولار في بنك سايب : 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

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• سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 30.63 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

• سعر الدولار في المصرف العربي الدولي : 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.


• سعر الدولار في البنك المصري الخليجي : 30.55 جنيه للشراء، و 30.65 للبيع.


أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-2-2023

سعر دولار أمريكى : 30.5680 جنيه مصري للشراء ، و 30.6649 جنيه مصري للبيع .

سعر اليورو :  32.4968 جنيه مصري للشراء ، و 32.612 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى : 36.9689جنيه مصري للشراء ، و 37.0891 جنيه مصري للبيع .

سعر الفرنك السويسرى :  32.936جنيه مصري للشراء ،  33.0547 جنيه للبيع .

100 ين يابانى :  22.6968 جنيه مصري للشراء 22.7704 جنيه مصري للبيع .

سعر الريال السعودى :  8.1482جنيه مصري للشراء ، 8.1747 جنيه مصري للبيع.
سعر الدينار الكويتى :  99.6902جنيه مصري للشراء ، 100.0452 جنيه مصري للبيع .

سعر الدرهم الاماراتى :  8.3221جنيه مصري للشراء ، و 8.3489 جنيه مصري للبيع .

سعر اليوان الصينى :  4.4329جنيه مصري للشراء، و 4.4476 جنيه مصري للبيع .

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