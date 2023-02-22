6 سنوات خلف القضبان.. العناية الإلهية تُنقذ «كريمة» من حبل المشنقة (فيديو)

تصدرت “كريمة” سيدة الدقهلية، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعدما قضت 6 سنوات خلف القضبان منها 4 سنوات ترتدي بدلة الاعدام الحمراء، على خلفية اتهامها بقتل زوجها بالسم قبل ان تقضي محكمة النقض ببرائتها.

القضية تعود إلى 5 ديسمبر 2017، في مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، عندما حبست «كريمة . أ»، سيدة بتهمة قتل زوجها «محمد. ع»، عمدا مع سبق الإصرار عن طريق السم.

وجاء في التحقيقات أنها عزمت على قتله عن طريق تجهيز مادة مسممة بها أملاح الفوسفيد، ودسته له بمشروب القهوة وقدمته له قاصده من ذلك إزهاق روحه فحدثت الوفاة، ثم نقلت الجثة وألقت بها في مكان زراعي.

وتوجت تلك التهم بأقوال أسرة الضحية الذين اتهموا الزوجة بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم، ليحكم عليها عقب عامين من تداول القضية بالإعدام شنقًا عقب تصديق مفتي الجمهورية، ولكن عقب مرور 4 سنوات من صدور حكم الإعدام وتقديم السيدة أوراق الطعن وتحويل حياتها لكابوس وجحيم داخل السجن تنتظر تنفيذ حكم الإعدام في اللحظة التي ينطق فيها القاضي مرة أخرى بتأييد الحكم قضت المحكمة بالبراءة.