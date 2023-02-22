«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، اليوم، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم، كجزء من آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقرها الكابينت الإسرائيلي سابقًا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن المصادقة على وحدات استيطانية جديدة امتداد لجرائم الاحتلال، وسياسته الاستعمارية العنصرية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستخفاف إسرائيلي رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.