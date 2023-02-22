الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، اليوم، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم، كجزء من آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقرها الكابينت الإسرائيلي سابقًا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن المصادقة على وحدات استيطانية جديدة امتداد لجرائم الاحتلال، وسياسته الاستعمارية العنصرية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستخفاف إسرائيلي رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

 

الخارجية الفلسطينية الوحدات الاستيطانية الكابينت وحدات استيطانية القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مدير منظومة الشكاوى الحكومية: مرتبطون إلكترونيًا بأكثر من 3323 جهة لفحص بلاغات المواطنين والرد عليها

6 سنوات خلف القضبان.. العناية الإلهية تُنقذ «كريمة» من حبل المشنقة (فيديو)

وزير الري يبحث فى كينيا التكيف مع التغيرات المناخية

أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق: مبادرة تطوير الريف المصرى تستهدف تحسين معيشة ملايين المواطنين

مصرع شاب على يد زوج والدته فى الوراق

الصحة: ارتفاعات طفيفة فى الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأخير من فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ«نابلس» الفلسطينية