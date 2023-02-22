الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

213 طائرة مساعدات تصل إلى سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر

زلزال سوريا
زلزال سوريا

هبطت أكثر من مئتي طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في المطارات السورية منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري، نصفها تقريبًا من دولة الإمارات، وفق ما أفاد مسئول في وزارة النقل وكالة فرانس برس الأربعاء.

وتصل الطائرات المحملة بعشرات الأطنان من المساعدات إلى مطارات دمشق وحلب (شمال) واللاذقية (غرب) لإغاثة السكان المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة السورية والمتضررين جراء الزلزال الذي تسبب بمقتل قرابة 46 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال مسئول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس "هبطت حتى اللحظة 213 طائرة محملة بالمساعدات في سوريا منذ حصول الزلزال" 92 منها على الأقل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهبطت بعد ظهر الأربعاء في مطار دمشق طائرة آتية من النرويج محمّلة بـ14 طنًا من المساعدات المقدّمة من الصليب الأحمر النرويجي.

وقال المسئول في المنظمة النرويجية يورجن هالدورسن إن "الأشخاص المتضررين في وضع هش للغاية جراء سنوات من الحروب والأزمات".

سوريا زلزال مساعدات طائرات إغاثية دمشق

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