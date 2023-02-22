الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس برلمان زيمبابوى يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية «أم دومة»

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لمرافقة السيد جايكوب موديندا رئيس برلمان دولة "زيمبابوي" والوفد المرافق، في جولتهم التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "أم دومة" بمركز طما، للتعرف على المشروعات الخدمية والتنموية المقامة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات للمواطنين بحضور اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وشريف أبو سحلي منسق عام حياة كريمة بالمحافظة.

وبدأ الوفد البرلماني الزيمبابوي جولته بتفقد مشروعات حياة كريمة بالقرية ومنها "مركز تنمية الأسرة والطفل، وموقف السيارات، والسوق الحضرية، ومكتب البريد، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات، والمكتبة العامة "كتابك"، ومدرسة أم دومة، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ومركز الشباب".

وأعرب الوفد الزيمباوي عن إعجابه بالمشروعات الخدمية والتنموية التي شاهدوها على أرض القرية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن كل مشروع، وما يقوم بتقديمه من خدمات للمواطنين، مبدين رغبتهم في نقل التجربة الناجحة إلى دولة زيمبابوي، والاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتطوير المناطق الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الزيمبابوي، كما ثمنوا المبادرة المصرية "حياة كريمة"، ورؤية القيادة السياسية المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق الريفية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم.

أرض الواقع الأسرة والطفل التجربة المصرية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة السكرتير العام المساعد السياسية المصرية القيادة السياسية

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