الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مخاطر الإنترنت» ضمن محاضرات التوعية بقصر ثقافة الأقصر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد نادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة حوض الرمال، اليوم الأربعاء،  محاضرة بعنوان "الإنترنت واستخدامه" تحدث فيها علاء محمد عن كيفية حماية الأبناء من مخاطر الإنترنت حيث يعد سلاحا ذو حدين، فقد تجد فيه ما يفيد من العلم والثقافة والفن المبدع، ولكن في المقابل فإن للإنترنت جوانب مظلمة تخرج عن إطار الترفيه أو البحث أو التسلية، موضحا ضرورة ملاحظة الوالدين للأبناء بوعي وإرشاد.

كما نفذ النادي ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال باستخدام الألوان الفلوماستر لتنمية مهارات الرسم والتلوين عند الطفل تنفيذ دينا عبدالحكيم.

واستمرارا لفعاليات الفرع التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك المائي".

وأوضح عمرو عبد الصبور، خلالها، أنه يمكن استعمال أنظمة الري بالتنقيط لما لها من دور كبير في توفير المياه وإنشاء بئر لتجميع مياه الأمطار واستعمالها في الري وزراعة النباتات المناسبة لأنها تختلف في كمية مياه الري التي تحتاجها.

كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المحافظة على المنشآت العامة والجديدة" دارت حول تعريف الممتلكات العامة التى يستفيد منها المجتمع وكيف أن المحافظة عليها واجب وطني، ونظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" الكتاب خير صديق" أوضحت بها أسماء محمد مناع تعريف المكتبة ومصادر الكتب وأهمية الكتاب وهو صديق الإنسان الوفي والعلم الثقافة، وذلك بمدرسة الإمام الحسين الابتدائية بنجع الترعة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية رسم للأطفال نفذتها هاجر سيد حساني مع مواهب المدرسة.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "بين المنطوق والمفهوم" تحدث بها الشاعر أحمد العراقي موضحا أن المنطوق والمفهوم هو جسر التواصل وهو العلاقة بين الكاتب والمتلقي وحرفية المبدع من تعدد الدلالة، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "توب سواد"، بالإضافة إلى ورشتي مشغولات يدوية.

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبد الله قصيدة بعنوان "في حب مصر، وقصيدة من فن الواو"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية باستخدام الصلصال نفذتها هند مصطفى.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "دقدق وضاضا العضاضة" سردتها أسماء محمود، وأعد دورى ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد.

قصر ثقافة حوض الرمال الإنترنت واستخدامه نادي التكنولوجيا والمعلومات مخاطر الانترنت ورشة فنون تشكيلية إقليم جنوب الصعيد الثقافى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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