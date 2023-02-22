«سياتل» أول مدينة أمريكية تحظر التمييز على أساس الطبقات الاجتماعية

أصبحت سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة أول مدينة تحظر التمييز على أساس الطبقات.

وينطبق هذا القرار الذي تم التصويت عليه الثلاثاء من قبل مجلس البلدية، في مجالات العمل والإسكان والنقل العام.

نظام الطبقات الهندوسي الصارم الذي يعود إلى آلاف السنين، يؤسس للتسلسل الهرمي بين الطبقات العليا والدنيا. الداليت الذين كان يُطلق عليهم اسم "المنبوذون" في أدنى هذا النظام ويتعرضون للتمييز والعنف.

يقول نشطاء إن التمييز على أساس الطبقات موجود في الولايات المتحدة بين الجاليات القادمة من جنوب آسيا.

وأشادت مجموعات تمثل الداليت بهذا التصويت وكذلك النائبة الديموقراطية المولودة في الهند براميلا جايابال.

وكتبت على تويتر: "لا مكان للتمييز الطبقي في المجتمع في أي مكان في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة".

ووصفت المستشارة البلدية الهندية الأمريكية كشاما ساوانت القرار بأنه "تاريخي".