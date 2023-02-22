الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من الشباب خلال الأيام الماضية عن رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023 عبر جوجل، بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رابط بوابة الوظائف الحكومية من أجل التقديم في مسابقة التربية والتعليم، للتعاقد مع عدد 30 ألف معلم مساعد فصل في الصفوف الابتدائية الأولى، والذي قامت بإعلانها وزارة التربية والتعليم من خلال التنسيق مع الجهاز، منوهًا أن التقديم سيبدأ من غدًا الموافق 23 فبراير 2023 وإلى يوم 9 مارس.

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023، والمؤهلات المطلوبة للتقديم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، يتمكن بسهولة جميع الراغبين في التقديم بمسابقة الـ30 ألف “معلم مساعد فصل” لجميع الصفوف الابتدائية الأولى، على لينك بوابة الوظائف الحكومية للتقديم بمسابقة التربية والتعليم لعام 2023 من هنا

المؤهلات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وأوضح وزارة التربية والتعليم المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كل المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة التربية والتعليم 2023، والتي ستشمل 30 ألف “معلم مساعد فصل” لجميع الصفوف الابتدائية الأولى وهي كالآتي:-

  • مستوى المؤهل: مؤهل عال
  • المؤهل: مؤهل عالِ تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)
  • مؤهل عال: مؤهل تربية (معلم فصل)
  • مؤهل عال: مؤهل تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)
  • مؤهل عال: مؤهل تربية نوعية (معلم فصل)

- شروط المؤهل: أن التقدير يكون ألا يقل عن مقبول.

كشوف بأسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة من الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وحددت زارة التربية والتعليم المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جميع المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة التربية والتعليم لعام 2023 وهي كالآتي:- 

  • الصورة الشخصية.
  • والرقم القومي وجه أول سارية.
  • و الرقم القومي وهو وجه ثاني سارية.
  • و المؤهل الدراسي.
  • وأما المؤهل الأعلى إن وجد.
  • بينما صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.
  • وإيصال الإيداع البنكي.
  • والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
  • وشهادة التأهيل أو وجود بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
رابط بوابة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023 للتقديم لمسابقة التربية والتعليم الوظائف الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ ملك السعودية وولى العهد بذكرى يوم التأسيس

كلية البحوث البيئية بعين شمس تتابع تنفيذ توصيات COP 27

«عام على الصراع»| محللون يتوقعون سيناريوهات للأزمة الروسية الأوكرانية: تسوية سياسية.. حرب استنزاف.. اللجوء للسلاح النووي

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان» لـ 19 مارس

رئيس جهاز السادات يتفقد محطات صرف والمياه بالمدينة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل