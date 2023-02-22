يبحث الكثير من الشباب خلال الأيام الماضية عن رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023 عبر جوجل، بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رابط بوابة الوظائف الحكومية من أجل التقديم في مسابقة التربية والتعليم، للتعاقد مع عدد 30 ألف معلم مساعد فصل في الصفوف الابتدائية الأولى، والذي قامت بإعلانها وزارة التربية والتعليم من خلال التنسيق مع الجهاز، منوهًا أن التقديم سيبدأ من غدًا الموافق 23 فبراير 2023 وإلى يوم 9 مارس.

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023، والمؤهلات المطلوبة للتقديم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، يتمكن بسهولة جميع الراغبين في التقديم بمسابقة الـ30 ألف “معلم مساعد فصل” لجميع الصفوف الابتدائية الأولى، على لينك بوابة الوظائف الحكومية للتقديم بمسابقة التربية والتعليم لعام 2023 من هنا.

المؤهلات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وأوضح وزارة التربية والتعليم المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كل المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة التربية والتعليم 2023، والتي ستشمل 30 ألف “معلم مساعد فصل” لجميع الصفوف الابتدائية الأولى وهي كالآتي:-

مستوى المؤهل: مؤهل عال

المؤهل: مؤهل عالِ تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

مؤهل عال: مؤهل تربية (معلم فصل)

مؤهل عال: مؤهل تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

مؤهل عال: مؤهل تربية نوعية (معلم فصل)

- شروط المؤهل: أن التقدير يكون ألا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وحددت زارة التربية والتعليم المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جميع المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة التربية والتعليم لعام 2023 وهي كالآتي:-